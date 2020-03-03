Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Названа причина остановки съемок сериала "Сваты"

Названа причина остановки съемок сериала "Сваты"
Кадр из сериал "Сваты"
Актеры разъехались по домам

Любимый зрителям сериал "Сваты" должен вернуться на экраны. Однако многих поклонников обеспокоила новость о том, что съемки сериала остановлены. Как оказалось, волноваться не из-за чего. Актеру покинули место съемок на время, так как весь необходимый материл для "зимних" серий уже есть.

Любимцы публики вновь встретятся на съемочной площадке под Минском ближе к лету, чтобы снимать серии в другое время год. Так что волноваться зрителям нечего. Предположительно, в 2021 году герои Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и Людмилы Артемьевой появятся на экран. Более того, к коллективу вновь присоединился Анатолий Васильев.

"Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке", – цитирует РИА "Фан" слова актера Александра Феклистова.

Сериал "Сваты" начали снимать в 2008 году. С тех пор многие актеры изменились. Например, в социальных сетях недавно обсуждали внешность Татьяны Кравченко, которой уже исполнилось 66 лет. 

Дарья ПЕТРОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей