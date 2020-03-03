Актеры разъехались по домам

Любимый зрителям сериал "Сваты" должен вернуться на экраны. Однако многих поклонников обеспокоила новость о том, что съемки сериала остановлены. Как оказалось, волноваться не из-за чего. Актеру покинули место съемок на время, так как весь необходимый материл для "зимних" серий уже есть.

Любимцы публики вновь встретятся на съемочной площадке под Минском ближе к лету, чтобы снимать серии в другое время год. Так что волноваться зрителям нечего. Предположительно, в 2021 году герои Федора Добронравова, Татьяны Кравченко и Людмилы Артемьевой появятся на экран. Более того, к коллективу вновь присоединился Анатолий Васильев.

"Да, мы снимаем. Нет, не сейчас, но вот снимали зимнюю натуру и будем продолжать летом. Нет, проблем нет. Все хорошо, все в порядке", – цитирует РИА "Фан" слова актера Александра Феклистова.

Сериал "Сваты" начали снимать в 2008 году. С тех пор многие актеры изменились. Например, в социальных сетях недавно обсуждали внешность Татьяны Кравченко, которой уже исполнилось 66 лет.