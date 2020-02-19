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Режиссер сериала "Сваты" раскрыл подробности нового сезона

Зимние сцены уже отсняты

Постановщик сериала Алексей Яковлев расстроил фанатов: режиссер рассказал, что седьмой сезон станет последним. Команде осталось снять только летние эпизоды "Сватов". 

Алексей Яковлев опроверг информацию, что готовый материал финального сезона переделывают. 

"Мы уже начали и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно.", – цитирует режиссера Privet-Rostov.ru. 

Ранее сообщалось, что съемки седьмого сезона "Сватов" останавливали из-за запрета сериала на территории Украины, передает телеканал "360°".


Алина ПОПЛАВСКАЯ

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