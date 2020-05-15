Музыкант страдал от редкой неизлечимой болезни

Итальянский композитор Эцио Боссо скончался сегодня, 15 мая, на 49-м году жизни. Об этом сообщают СМИ.

Точная причина смерти музыканта не известна, однако на протяжении нескольких лет он боролся с тяжелым недугом, пишет La Repubblica. С 2011 г. Боссо страдал от редкой болезни Шарко, которая поражает центральную нервную систему. Несмотря на это, пианист продолжал играть и сочинять музыку.

Однако в 2019 г. его состояние ухудшилось. Боссо признался, что больше не контролирует некоторые пальцы рук, и планировал завершить выступления.

Музыкой Эцио Боссо начал заниматься в 14 лет. Спустя два года пианист играл в европейских оркестрах, а также выступал по всему миру как солист и дирижер. В 2015 г. он выпустил свой альбом. Музыка итальянского композитора звучит в фильмах "Я не боюсь" и "Невидимый мальчик".