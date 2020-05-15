Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный пианист умер в 48 лет

Известный пианист умер в 48 лет
Фото: pixabay.com
Музыкант страдал от редкой неизлечимой болезни

Итальянский композитор Эцио Боссо скончался сегодня, 15 мая, на 49-м году жизни. Об этом сообщают СМИ.

Точная причина смерти музыканта не известна, однако на протяжении нескольких лет он боролся с тяжелым недугом, пишет La Repubblica. С 2011 г. Боссо страдал от редкой болезни Шарко, которая поражает центральную нервную систему. Несмотря на это, пианист продолжал играть и сочинять музыку.

Однако в 2019 г. его состояние ухудшилось. Боссо признался, что больше не контролирует некоторые пальцы рук, и планировал завершить выступления.

Музыкой Эцио Боссо начал заниматься в 14 лет. Спустя два года пианист играл в европейских оркестрах, а также выступал по всему миру как солист и дирижер. В 2015 г. он выпустил свой альбом. Музыка итальянского композитора звучит в фильмах "Я не боюсь" и "Невидимый мальчик".

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Арестован фигурант дела о гибели малайзийского "Боинга"

Гражданина Украины власти ДНР могли спрятать от украинских спецслужб

"Северному потоку - 2" отказали в освобождении от ограничений

Такое решение вынес регулятор ФРГ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей