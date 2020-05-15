Танцовщица продолжает эпатировать публику

Самая известная балерина России, бывшая солистка Большого театра Анастасия Волочкова порадовала своих подписчиков свежей фотографией. Звездная танцовщица показала фанатам роскошное декольте.



Участница бесконечных скандалов не постеснялась предстать перед публикой в весьма откровенном наряде. Девушка облачена в легкое газовое платье с внушительным вырезом на груди. В руках звезда держит раму картины, создавая впечатление живописного портрета. Смелый кадр опубликован на ее странице в "Инстаграм".

По-настоящему красивая фотография наверняка вызвала волну восхищения у фанатов, но узнать, что думают подписчики об образе своей любимицы, не представляется возможным. Некоторое время назад Анастасия Волочкова, уставшая от критики, отключила функцию комментирования. Поэтому восторженным поклонникам остается только ставить лайки под постом знаменитости.



Отметим, артистка является одной из самых известных российских балерин. Долгие годы она солировала в ведущих театрах страны. Сейчас танцовщица занимается общественной деятельностью и участвует в бесчисленном множестве проектов.



Ранее сообщалось, что эпатажная балерина решила отпраздновать Новый год в мае.