Звезда опять решила лечь под нож

Известная модель и телеведущая Мария Малиновская снова решила поработать над внешностью. На этот раз девушка доверила хирургу свое лицо.

39-летняя знаменитость известна страстью к экспериментами над внешним видом. В отличии от многих коллег по шоу-бизнесу, Малиновская не стала скрывать очередной поход к пластическому хирургу.

На страничке в "Инстаграм" девушка рассказала, к каким манипуляциям прибегла, чтобы освежить свою внешность. Так, она подправила носик, подтянула кожу лица и сделала "лисьи глазки".

Пост красавица сопроводила архивной фотографией, однако в ее сториз есть холодящие душу кадры в бинтах. Впрочем, Малиновская сообщила, что скоро избавиться от повязок и похвастается перед фанатами помолодевшим лицом.

К слову, телеведущая откровенно призналась, что жалеет о некоторых хирургических вмешательствах. Так, она отсоветовала подписчицам делать операцию на груди и накачивать губы.

Поклонники оценили откровенность любимицы и напомнили девушке, что она всегда прекрасно выглядит. "Маша, ты красотка!", "Люблю тебя, Машенька, за твою открытость, искренность и прямоту", – пишут под постом фанаты.

Ранее "Утро" рассказывало о неудачной операции Малиновской на бюсте.