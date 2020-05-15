Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Сделали "лисьи глазки": Маша Малиновская снова обратилась к хирургам

Сделали "лисьи глазки": Маша Малиновская снова обратилась к хирургам
Маша Малиновская. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда опять решила лечь под нож

Известная модель и телеведущая Мария Малиновская снова решила поработать над внешностью. На этот раз девушка доверила хирургу свое лицо.

39-летняя знаменитость известна страстью к экспериментами над внешним видом. В отличии от многих коллег по шоу-бизнесу, Малиновская не стала скрывать очередной поход к пластическому хирургу.

На страничке в "Инстаграм" девушка рассказала, к каким манипуляциям прибегла, чтобы освежить свою внешность. Так, она подправила носик, подтянула кожу лица и сделала "лисьи глазки".

Пост красавица сопроводила архивной фотографией, однако в ее сториз есть холодящие душу кадры в бинтах. Впрочем, Малиновская сообщила, что скоро избавиться от повязок и похвастается перед фанатами помолодевшим лицом.

К слову, телеведущая откровенно призналась, что жалеет о некоторых хирургических вмешательствах. Так, она отсоветовала подписчицам делать операцию на груди и накачивать губы.

Поклонники оценили откровенность любимицы и напомнили девушке, что она всегда прекрасно выглядит. "Маша, ты красотка!", "Люблю тебя, Машенька, за твою открытость, искренность и прямоту", – пишут под постом фанаты.

Ранее "Утро" рассказывало о неудачной операции Малиновской на бюсте.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решение по "Северному потоку - 2" противоречит интересам Германии

Вердикт немецкого регулятора еще не окончательный

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей