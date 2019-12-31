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Протекший силикон и огромные губы: как пластика изменила звезд

Протекший силикон и огромные губы: как пластика изменила звезд
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
В погоне за красотой российские знаменитости прибегают к помощи хирургов, чтобы стать еще привлекательнее. Иногда результат такого вмешательства едва не заканчивается трагедией

Жертвой недобросовестного хирурга стала Лера Кудрявцева. И без того привлекательная блондинка решила увеличить себе грудь 15 лет назад. Формы, как утверждал врач, должны были служить телезвезде всю жизнь, однако в декабре от них пришлось избавиться.

Во время планового обследования выяснилось, что один из имплантов лопнул 5 лет назад и уже несколько лет протекал. Кудрявцеву отправили на срочную операцию, в ходе которой удалили искусственные вставки. Теперь ведущей предстоит реабилитация.

От рук хирурга пострадала и Маша Малиновская. После пластики стало понятно, что части груди ведущей отличаются друг от друга. Чтобы исправить результат, Малиновской пришлось согласиться еще на одну операцию.

"Сколько я слез выплакала! Пластический хирург потрошил меня, как барана. Мало того, что он некачественно сделал свою работу, так еще потом рассказал телевизионщикам, что конкретно делал с моим телом", – цитирует слова блондинки "КП".

Грудью дело не ограничилось. От рук хирурга пострадал и рот звезды. В погоне за модой на пышные губы Малиновская решилась закачать в них вещество, которое, как оказалось позже, застыло. В итоге верхняя губа знаменитости поднялась вверх и перестала закрывать зубы. Избавляться от дефекта пришлось также с помощью операции.

Об ужасах пластической хирургии не понаслышке знает и звезда "Дома-2". После увеличения груди Инесса Шевчук поняла, что импланты ее сами поворачиваются, а бюст сильно болит. Из-за неприятных ощущений и появившихся комплексов звезда шоу "Дом-2" решилась на еще одну операцию, а пока намерена засудить пластического хирурга.

Фоторепортаж
Самые страшные жертвы пластических операций
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © +
Дарья ПЕТРОВА

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