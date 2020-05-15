"Не позорьте себя": подруга Петросяна ответила "карантинным критикам"
Татьяна Брухунова, ставшая широко известной из-за предполагаемого романа с легендарным юмористом Евгением Петросяном, ценит внимание поклонников и с радостью делится с ними новыми образами.
Сегодня девушка предстала перед подписчиками в стильном плаще цвета фуксии и модном платке. Наряд Брухуновой дополнила элегантная сумочка и очки.
Фотографию молодая подруга 74-летнего комика сопроводила постом с философскими размышлениями. "Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть некрасивой", – размышляет модница на своей страничке в "Инстаграм".
При этом привыкшая к потокам критики девушка сразу предупредила подписчиков, что не стоит утруждать себя и строчить нелестные комментарии. "Господа "карантинные критики"! Не утруждайтесь написанием длинных комментариев: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя", – написала знаменитость.
Фолловеры благосклонно
приняли новый образ любимицы и поспешили засыпать девушку комплементами. "Похудели
как! Прям Дюймовочка!", "Прекрасно выглядите", "Отлично! Утонченно, элегантно",
– расхваливают Брухунову восхищенные поклонники.
Напомним, официально девушка является только помощницей Евгения Вагановича, но фанаты пары и СМИ уверены, что они давно женаты. По слухам, у звездного семейства даже появился общий ребенок.
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