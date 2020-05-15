Брухунова попросила не писать злые комментарии

Татьяна Брухунова, ставшая широко известной из-за предполагаемого романа с легендарным юмористом Евгением Петросяном, ценит внимание поклонников и с радостью делится с ними новыми образами.

Сегодня девушка предстала перед подписчиками в стильном плаще цвета фуксии и модном платке. Наряд Брухуновой дополнила элегантная сумочка и очки.

Фотографию молодая подруга 74-летнего комика сопроводила постом с философскими размышлениями. "Что выберете для себя: ум или красоту? Я — ум! Ведь умная женщина не может быть некрасивой", – размышляет модница на своей страничке в "Инстаграм".

При этом привыкшая к потокам критики девушка сразу предупредила подписчиков, что не стоит утруждать себя и строчить нелестные комментарии. "Господа "карантинные критики"! Не утруждайтесь написанием длинных комментариев: страшила, старуха и т.д. Не позорьте себя", – написала знаменитость.

Фолловеры благосклонно приняли новый образ любимицы и поспешили засыпать девушку комплементами. "Похудели как! Прям Дюймовочка!", "Прекрасно выглядите", "Отлично! Утонченно, элегантно", – расхваливают Брухунову восхищенные поклонники.



Напомним, официально девушка является только помощницей Евгения Вагановича, но фанаты пары и СМИ уверены, что они давно женаты. По слухам, у звездного семейства даже появился общий ребенок.