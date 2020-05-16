Валерия в странной позе шокировала народ

Иосиф Пригожин выставил супругу на всеобщее обозрение

Певица Валерия тщательно следит за физической формой и даже на карантине не забывает о регулярных тренировках. Звезда занимается йогой – вероятно, именно это позволяет ей сохранять роскошную фигуру, которой восхищаются поклонники. Одну из таких тренировок снял супруг Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

В своем Инстаграм он показал артистку в странной позе – пятая точка певицы, выполняющей упражнение, оказалась выше головы. Планировавший уютно посидеть перед телевизором Пригожин сообщил за кадром, что пришел посмотреть "Вечернего Урганта", а тут – такой сюрприз.

"Лера, ты когда-нибудь вернешься назад?" – смеясь, поинтересовался он у жены. Увидев, что прерывать свое занятие она не собирается, Пригожин пригрозил, что выложит кадры. Что, собственно, и сделал.

Гибкость Валерии шокировала народ. Пользователи оставили множество комментариев, восхищаясь ее формой. Кое-кто предупредил Пригожина, что ему несдобровать после публикации ролика – от супруги точно достанется.

"Лера фантастческая" "Какая молодец,восторгаюсь" "Вот это уровень красотка"

"Она Вас убьёт", – написали они (орфография и пунктуация сохранены).

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