Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Степаненко показала фото без лифчика

Степаненко показала фото без лифчика
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look//www.globallookpress.com
Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна, вероятно, не очень любила носить белье в молодости

Пикантный кадр Елена Степаненко опубликовала в своем Инстаграм.

Похудевшая и похорошевшая после развода с Петросяном артистка выложила коллаж из старой черно-белой фотографии и портрета нынешних времен. При этом она пустилась в рассуждения о собственном стиле, которому на протяжении долгих лет не изменяет. На кадре прошлых лет отчетливо видно, что лифчик Степаненко не надела.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою “изюминку”. Да и мужчинам есть что додумать", – написала "королевна эфира", как она сама себя назвала.

Пользователи одарили Степаненко комплиментами.

"Вы невероятно красива!" "Вы прекрасная женщина!!! Платья лишь только подчёркивают это!!" "Красивее и красивее с каждым днем" "В свои года выглядите сногсшибательно", – выразили свой восторг комментаторы.

Ранее Утро.ру писало, что  у Степаненко появился молодой ухажер.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Лучшие шутки от звезд "Аншлага": подборка приколов на все времена

Самые смешные анекдоты от известных юмористов

Решением по "Северному потоку - 2" Германия подвела Европу

Германия действовала в угоду жестким интересам США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей