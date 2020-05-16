Степаненко показала фото без лифчика

Бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна, вероятно, не очень любила носить белье в молодости

Пикантный кадр Елена Степаненко опубликовала в своем Инстаграм.

Похудевшая и похорошевшая после развода с Петросяном артистка выложила коллаж из старой черно-белой фотографии и портрета нынешних времен. При этом она пустилась в рассуждения о собственном стиле, которому на протяжении долгих лет не изменяет. На кадре прошлых лет отчетливо видно, что лифчик Степаненко не надела.

"Заметила, что со временем, несмотря на изменение моды, я остаюсь себе верна. Мне очень нравятся длинные юбки и платья. Как раньше, так и теперь я нахожу в них свое очарование, свою “изюминку”. Да и мужчинам есть что додумать", – написала "королевна эфира", как она сама себя назвала.

Пользователи одарили Степаненко комплиментами.

"Вы невероятно красива!" "Вы прекрасная женщина!!! Платья лишь только подчёркивают это!!" "Красивее и красивее с каждым днем" "В свои года выглядите сногсшибательно", – выразили свой восторг комментаторы.

Ранее Утро.ру писало, что у Степаненко появился молодой ухажер.