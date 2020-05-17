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Кошкина показала фото в черном боди

Кошкина показала фото в черном боди
Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official
Артистка шоу "Однажды в России" выбрала модель с большим декольте

Яна Кошкина на самоизоляции просматривает архивы своих фотосессий. Одним из кадров знаменитость поделилась с поклонниками в "Инстаграм". На снимке артистка позирует в черном бархатном боди.

Образ Кошкина дополнила массивными серьгами и черной фуражкой. В кадре звезда посылает в сторону воздушный поцелуй. Фанаты пришли в полный восторг от фото артистки, отметив ее красоту. 

"Бомба ускоренного действия", "Яночка всегда очаровательна!", "Красивая", – написали подписчкими.

При этом представительницы слабого пола обратили внимание на сережки. Некоторые интернет-пользователи отметили, что аксессуар очень модный, другие поинтересовались, не оттягивают ли сережки уши. Однако их вопросы остались без ответа.  

Ранее Кошкина показала обнаженное фото. 

Полина ИВАНОВА

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