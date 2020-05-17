Оказалось, что Агату Муцениеце не задерживали

Адвокат жены Павла Прилучного Жанна Михална раскрыла детали инцидента, в который попала накануне ее подопечная. Она рассказала, что Агата Муцениеце не устраивала скандал с полицейскими, против нее не составляли административный протокол, и назвала эту информацию ересью.

"Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время", – написала Михална в своем "Инстаграм", добавив, что самой важной частью этого происшествия стало то, что она сама смогла вовремя приехать к актрисе.

Адвокат отметила, что полиция просто делала свою работу и претензий никаких к сотрудникам правоохранительных органов у них нет. Жанна добавила, что вместе с актрисой еще поборется за аллею, где хотят построить жилой комплекс.

Муцениеце нарушила режим самоизоляции накануне. Она хотела поучаствовать в акции протеста у метро Речной вокзал.