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"Ересь": появились подробности скандала жены Прилучного с полицией

"Ересь": появились подробности скандала жены Прилучного с полицией
Агата Муцениеце. Фото: www.instagram.com/agataagata
Оказалось, что Агату Муцениеце не задерживали

Адвокат жены Павла Прилучного Жанна Михална раскрыла детали инцидента, в который попала накануне ее подопечная. Она рассказала, что Агата Муцениеце не устраивала скандал с полицейскими, против нее не составляли административный протокол, и назвала эту информацию ересью.

"Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время", – написала Михална в своем "Инстаграм", добавив, что самой важной частью этого происшествия стало то, что она сама смогла вовремя приехать к актрисе. 

Адвокат отметила, что полиция просто делала свою работу и претензий никаких к сотрудникам правоохранительных органов у них нет. Жанна добавила, что вместе с актрисой еще поборется за аллею, где хотят построить жилой комплекс.

Муцениеце нарушила режим самоизоляции накануне. Она хотела поучаствовать в акции протеста у метро Речной вокзал. 

Полина ИВАНОВА

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