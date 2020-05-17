"Ересь": появились подробности скандала жены Прилучного с полицией
Адвокат жены Павла Прилучного Жанна Михална раскрыла детали инцидента, в который попала накануне ее подопечная. Она рассказала, что Агата Муцениеце не устраивала скандал с полицейскими, против нее не составляли административный протокол, и назвала эту информацию ересью.
"Она оказалась не в нужном месте, не в нужное время", – написала Михална в своем "Инстаграм", добавив, что самой важной частью этого происшествия стало то, что она сама смогла вовремя приехать к актрисе.
Адвокат отметила, что полиция просто делала свою работу и претензий никаких к сотрудникам правоохранительных органов у них нет. Жанна добавила, что вместе с актрисой еще поборется за аллею, где хотят построить жилой комплекс.
Муцениеце нарушила режим самоизоляции накануне. Она хотела поучаствовать в акции протеста у метро Речной вокзал.
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