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Жену Прилучного забрали в полицию

Жену Прилучного забрали в полицию
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Агата Муцениеце нарушила режим самоизоляции

Звезда присоединилась к акции протеста у метро Речной вокзал. Участники митинга, устроенного во время карантина, выражали недовольство возведением одного из жилых комплексов. В результате нарушителям режима самоизоляции пришлось пообщаться с полицией. Неприятного разговора не удалось избежать и Муцениеце. Некоторые детали она раскрыла в своем Инстаграм.

Пока еще супругу актера Павла Прилучного отвезли в отделение после скандала с правоохранителями. На звезду сериала "Закрытая школа" в итоге составили административный протокол. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Ранее Утро.ру писало, что Муцениеце официально подала на развод с Прилучным.  Актриса не так давно публично пожаловалась на супруга, заявив, что он избил ее и выгнал с детьми на улицу во время вспышки коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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