Каменских снялась без лифчика
Известная певица Анастасия Каменских давно завоевала любовь публики своей красотой и смелостью. Сегодня она порадовала подписчиков в "Инстаграм" новым фото. На снимке знаменитость показалась в летнем платье с глубоким декольте без нижнего белья.
"Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви!" – поделилась мыслями звезда.
На свежем кадре Анастасия позирует с мужем Потапом. Пара выглядит очень мило и гармонично – оба надели светлую, летнюю одежду. Артистка томно смотрит в объектив, а ее муж решил сохранить серьезное выражение лица.
При этом от бдительных подписчиков не ускользнула пикантная деталь – на Каменских явно нет бюстгальтера. Фанаты сочли, что звездная исполнительница не выглядит вызывающе – образ, наоборот, по их мнению, получился очень нежным.
Интернет-пользователи порадовало свежее фото их любимицы, и они поспешили засыпать звездную чету комплиментами. "Красотка!", "Вы – и есть любовь", "Настя, вы такая красивая и яркая", "Вы самая красивая и классная пара!", – написали преданные поклонники.
Ранее Настя Каменских показала себя и мужа в личном видео.
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