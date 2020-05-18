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Каменских снялась без лифчика

Каменских снялась без лифчика
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Супруга Потапа показала фото в летнем платье

Известная певица Анастасия Каменских давно завоевала любовь публики своей красотой и смелостью. Сегодня она порадовала подписчиков в "Инстаграм" новым фото. На снимке знаменитость показалась в летнем платье с глубоким декольте без нижнего белья.

"Сегодня такое романтичное настроение и хочется говорить только о любви!" – поделилась мыслями звезда. 

На свежем кадре Анастасия позирует с мужем Потапом. Пара выглядит очень мило и гармонично – оба надели светлую, летнюю одежду. Артистка томно смотрит в объектив, а ее муж решил сохранить серьезное выражение лица.

При этом от бдительных подписчиков не ускользнула пикантная деталь – на Каменских явно нет бюстгальтера. Фанаты сочли, что звездная исполнительница не выглядит вызывающе – образ, наоборот, по их мнению, получился очень нежным.

Интернет-пользователи порадовало свежее фото их любимицы, и они поспешили засыпать звездную чету комплиментами. "Красотка!", "Вы – и есть любовь", "Настя, вы такая красивая и яркая", "Вы самая красивая и классная пара!", – написали преданные поклонники.

Ранее Настя Каменских показала себя и мужа в личном видео.

Ольга ФЕДОРОВА

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