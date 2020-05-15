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Каменских показала себя и мужа в личном видео

Каменских показала себя и мужа в личном видео
Настя Каменских. Фото:instagram.com/kamenskux
Певица поделилась новым клипом, сделанным на карантине

Настя Каменских опубликовала в социальной сети трогательный ролик, главными героями которого стала она сама и ее муж Потап. Видео стало клипом звезды на песню "Воспоминания", в его основу легли личные фото и видеозаписи пары.

В клипе зрители могут увидеть фрагменты отпуска звездной пары. Например, в одном из эпизодов влюбленные целуются и обнимаются, а на другом кадре рэпер Потап снимает супругу без верхней части купальника.

Каменских в "Инстаграм" написала, что счастлива поделиться новой песней и клипом с поклонниками. В видео, как указала звезда, собраны счастливые и романтичные моменты, которые вдохновили ее на создание песни. 

Всего за несколько часов клип "Воспоминания" посмотрели более 40 тысяч человек, а поклонники Насти Каменских уже пишут ей восторженные отзывы. По их мнению, артистка выглядит очень нежной и искренней на видео.

За несколько дней до выхода новой песни в соцсети разгорелся спор: на каком же языке будет петь артистка. Как и предполагали некоторые поклонники, звезда исполнила песню на русском языке, что нравится не всем.

Ранее рэпер Потап показал утренний сюрприз, который сделала Настя Каменских.

Фоторепортаж
От пикантных видео до замужества: как прославилась горячая Каменских
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com Настя Каменских. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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