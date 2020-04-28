Муж Каменских нарядился женщиной
Алексей Потапенко, больше известный как Потап, поделился снимком, где на нем надето женское платье, парик с кудрявыми волосами, а лицо украшает макияж. В таком виде артист выступал перед зрителями. В социальной сети, где и появилось фото, муж Насти Каменских пояснил, что изображал Аллу Пугачеву.
Настя Каменских, которая вместе с артистом вышла на сцену, нарядилась Софией Ротару.
"Pugacheva & Rotaru", – коротко подписал Потап в "Инстаграм".
В комментариях пользователи вспомнили о песне рэпера, где он упоминает имена певиц, а также отметили, что пара сейчас выглядит гораздо лучше, чем на снимке.
"Как же давно это было", "А Пугачева с Ротару вечером под гитару", "Смешно", "Потапа не узнать", "Шикарные", "Милые пухляши", "Красотки", "Какие же вы классные", "Так преобразились сейчас", – высказались комментаторы под фото.
Изменения во внешности пары поклонники заметили давно. После свадьбы артистов в мае 2019 г. подписчики признали, что рэпер заметно похудел, а Настя Каменских стала еще привлекательнее. После торжества также обсуждалась фигура певицы – комментаторы надеялись увидеть любые изменения, указывающие, что знаменитость беременна.
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