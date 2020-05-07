Каменских опубликовала личное видео и обещала удивить
Настя Каменских заинтриговала подписчиков в социальной сети своим новым постом. Украинская певица опубликовала кусочек видео, созданного из личных кадров с ее телефона. В ролике знаменитость кружится в легком платье.
В "Инстаграм" певица написала, что готовит для своих поклонников нечто особенное. Она решила создать клип из своих фотографий и видео, сделанных на мобильный. Каменских пообещала уже к 15 мая выпустить песню о своих воспоминаниях.
"Готовлю для вас нечто особенное", – интригует звезда в соцсети.
Всего за несколько часов подписчики жены Потапа в "Инстаграм" оставили множество комментариев. Они с нетерпением ждут новое творение звезды.
"Какая вы красивая", "Мы очень ждем видео", "С нетерпением ждем", "Потрясающие кадры", "Какая чудесная идея", – написали пользователи в социальных сетях.
Даже на самоизоляции Настя Каменских ведет активный образ жизни: она снимает видео для подписчиков, активно тренируется и делится с подписчиками секретами стройности.
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