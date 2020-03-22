Жена Потапа с нетерпением ждет новой серии украинского шоу "Голос"

Анастасия Каменских сидит вместе с супругом на карантине. Однако певица не забывает радовать поклонников, которые также постоянно находятся дома из-за распространения коронавируса. Артистка опубликовала в "Инстаграм" кадр, сделанный на съемках шоу "Голос", и пообещала фанатам незабываемый вечер.

Звезда, которая на снимке позирует в зеленом обтягивающем комбинезоне с эффектным декольте, рассказала, что стала как никогда раньше ждать каждое воскресенье и приготовила вместе с коллегами нечто, что удивит и поддержит ее фанатов в трудную минуту. Речь шла о новом выпуске музыкального шоу.

"Сегодня нас с вами ждет встреча на @goloskrainy_official", – добавила Каменских, отметив, что ее фанаты увидят и услышат "лирику, драйв и бешеную энергетику".

Также жена Потапа призналась, что с понедельника, 23 марта запускает регулярные онлайн-тренировки. Знаменитость, которая перед свадьбой, заметно похудела, активно занимается спортом, бегает, чтобы держать себя в прекрасной форме.

Поклонники Каменских в комментариях не смогли сдержать своей радости. Многие также не упустили случая отметить красоту своей любимцы.

"Ждем!", "Дерзкая красотка", "Очень жду тренировки", "Образ просто вау", "Шикарна", – подчеркнули подписчики.

Ранее Каменских взбесила Потапа, сидя дома на карантине.