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Каменских попробует себя в роли спортивного тренера

Каменских попробует себя в роли спортивного тренера
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Артистка простимулировала фанатов начать готовиться к лету

Настя Каменских много и упорно занимается спортом. На своей страничке в "Инстаграм" певица часто выкладывает кадры с тренировок, сопровождая их мотивирующими подписями.

И сейчас артистка поделилась с поклонниками новым фото. На нем она, одетая в спортивный розовый топ и черные бриджи, делает селфи у зеркале в спортзале. 

"В период карантина мы намного больше времени стали проводить дома, спортзалы закрылись, а нашим единственным возможным развлечением вне дома стала покупка еды", – отметила Настя под снимком. И призвала фанатов уделять больше времени физической активности, не взирая на карантин. 

Певица мотивирует поклонников тем, что скоро весна, и отложенные за зиму килограммы будет уже не скрыть за многослойной одеждой. Она пояснила: "Организму нужно тратить накопленные от еды калории, иначе они уйдут в запасы на наших животиках, руках, ногах, бедрах".

Личным примером певица решила поддержать фанатов, которые хотят заняться спортом, и предложила устроить для них тренировку в прямом эфире. "Вместе намного легче и приятнее заниматься!" – поделилась она мнением. А также отметила, что по утрам организм быстрее переходит в режим жиросжигания, что означает большую эффективность ранних тренировок. 

Подписчики отреагировали на предложение певицы с энтузиазмом: "Фигура красивая, я с Вами!", "Я за, нужен ли какой-то инвентарь?", "Я тоже с Вами, Настя!".

Ранее Каменских раскрыла свой секрет борьбы с коронавирусом и станцевала в наряде с цепями.

Александра АКСЕНОВА

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