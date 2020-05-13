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Украинцы накинулись на Каменских за песни на русском языке

Украинцы накинулись на Каменских за песни на русском языке
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
Жена Потапа получает сообщения с критикой от недовольных соотечественников

Настя Каменских опубликовала в социальных сетях забавное фото с собакой. Артистка хотела рассказать подписчикам, как проводит время на карантине, наводя красоту. Однако позитивный настрой звезды поддерживают не все – некоторые подписчики накинулись на звезду в интернете за использование русского языка.

Действительно, жена рэпера Потапа поет на русском языке и пишет на нем посты для "Инстаграм". Однако выяснилось, что нравится это далеко не всем. А когда артистка объявила, что готовит к выходу новую песню, пользователи начали обсуждать, на каком языке она будет спета.

"Надеюсь, песня на украинском? Надоело слушать, как ты поешь на русском, уж лучше на испанском", "многие ее фаны ждут песню именно на русском, хотя и украинский в ее произношении звучит милозвучно", "Песня на каком языке будет? Опять испанский?" – интересуются комментаторы.

Досталось Каменских и за отсутствие детей. Поклонники пары считают, что певице и рэперу пора завести наследников, о чем не прекращают писать в комментариях.

Напомним, Потап и Настя Каменских поженились в мае прошлого года. Совместных детей у пары нет, но у рэпера в предыдущем браке родился сын.

Пока о продолжении рода влюбленные не говорили. Сейчас Каменских полностью сосредоточена на своей карьере, популярность красавицы продолжает расти. 

Дарья ПЕТРОВА

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