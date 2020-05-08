Певица сделала оригинальный подарок мужу

Рэпер Потап 8 мая отмечает день рождения. Первой с 39-летием артиста поздравила его супруга. Настя Каменских утром устроила сюрприз для возлюбленного – установила буквы с его именем во дворе их дома, а также подарила ему золотой плащ.

Сам артист снял сюрприз на камеру и выложил в социальной сети, а после поблагодарил Каменских, написав, что никогда еще не просыпался диджеем.

Позже певица посвятила Потапу пост в "Инстаграм". Она призналась, что очень рада быть рядом с таким человеком.

"Я знаю, что ты не любишь это слово, но я не перестану тебе повторять, что ТЫ ГЕНИЙ! Пусть твой талант и этот огонь внутри, магия, которую ты создаешь для всего мира, не иссякнет никогда!" – добавила Настя Каменских.

В соцсети к поздравлениям присоединились многие поклонники артиста и знаменитости. С днем рождения его поздравили певица Таня Терешина, ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков и рэпер L’One.

До того супруги вместе отмечали день рождения Насти Каменских – 4 мая ей исполнилось 33 года. Празднование звездная семья устроила в загородном доме, где живет во время карантина.

Ранее Настя Каменских заинтриговала поклонников личным видео.