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"Иду делать клизму": Лолита рассказала о новом увлечении

"Иду делать клизму": Лолита рассказала о новом увлечении
Лолита. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица разобрала ненужные вещи и полила комнатные растения

В период самоизоляции Лолита занялась уборкой. Звезда посадила цветы и полила их с помощью специального приспособления, напоминающего клизму. Роликом певица поделилась на своей странице в "Инстраграм".

По словам Лолиты, за время карантина она разобрала свои вещи и отдала ненужные, а также нашла те, о назначении которых и вовсе забыла. Певица снялась на своем балконе, где высадила комнатные растения. "А сейчас я иду делать клизму. Клизму цветам", – пошутила артистка и показала огромное стеклянное приспособление для полива.

Лолита также продемонстрировала, как работает такая "цветочная клизма". Звезда вставила ее в землю – так, по словам певицы, приспособление будет орошать почву в течение дня. "Еще одну нашла. Что она поливает, я до сих пор не могу понять", - поделилась Лолита очередной найденной вещью.

"Моим цветочкам тоже клизмы значит надо повставлять", – написала звезде комментарий Эвелина Бледанс. Подписчики Лолиты восхитились ее внешним видом и чувством юмора, а также поддержали идею избавиться от ненужного: "Изоляция она такая, столько поводов выкинуть все старое: вещи, предметы, людей. Вы прекрасны", – прокомментировали фолловеры (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Лолита рассказала об отношениях с новым мужчиной и своей интимной жизни.

Карина СИРАЗОВА

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