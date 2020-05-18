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В четверг, 18 мая, исполнилось семь лет со смерти культового режиссера Алексея Балабанова. Над чем работал сценарист в последний год своей жизни, рассказал продюсер Сергей Сельянов.
Балабанов планировал снять картину о человеке с четырьмя глазами. За три дня со своей смерти в 2013 г., режиссер закончил сценарий к фильму "Мой брат умер". Сельянов вспоминает, что актеров они обсудить не успели, однако сыграть в нем могли бы Рената Литвинова и фронтмен "АукцЫона" Олег Гаркуша, информирует "Петербуржский дневник".
Светлана Письмиченко, которая снялась в фильме "Брат", призналась, что Балабанов стал главным режиссером в ее жизни. По ее словам, многие актеры тогда играли бесплатно – бюджета хватало только на пленку.
Балабанов умер 18 мая 2013 года. После смерти опубликовали последний сценарий режиссера.
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