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Несколько месяцев назад полицейские остановили на улице мужчину, поведение которого им показалось странным. После экспертизы выяснилось, что в крови у пешехода были наркотики. Задержанным оказался Антон Михайленко, знакомый зрителям по ролям в сериалах о полиции. Об этом СМИ рассказал источник в правоохранительных органах.
Как сообщили журналисты, у 35-летнего артиста в крови были запрещенные вещества. После проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить, кто именно передал наркотики актеру сериала "Полицеский с Рублевки".
Антон Михайленко работает в театре и кино, а также является ведущим. За свою актерскую карьеру артист сыграл много ролей в фильмах о полиции. Зрителям Михайленко знаком по сериалам "Следаки", "Прокурорская проверка", "Полицейский с Рублевки".
Сам артист инцидент, о котором сообщила "КП" со ссылкой на источник, никак не прокомментировал.
Ране "Утро.ру" писало о другом актере сериала "Полицейский с Рублевки", который снимался в откровенных постельных сценах.
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