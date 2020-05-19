Анализ показал, что артист "Полицейского с Рублевки" употребил запрещенные вещества

Несколько месяцев назад полицейские остановили на улице мужчину, поведение которого им показалось странным. После экспертизы выяснилось, что в крови у пешехода были наркотики. Задержанным оказался Антон Михайленко, знакомый зрителям по ролям в сериалах о полиции. Об этом СМИ рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщили журналисты, у 35-летнего артиста в крови были запрещенные вещества. После проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Теперь им предстоит выяснить, кто именно передал наркотики актеру сериала "Полицеский с Рублевки".

Антон Михайленко работает в театре и кино, а также является ведущим. За свою актерскую карьеру артист сыграл много ролей в фильмах о полиции. Зрителям Михайленко знаком по сериалам "Следаки", "Прокурорская проверка", "Полицейский с Рублевки".

Сам артист инцидент, о котором сообщила "КП" со ссылкой на источник, никак не прокомментировал.

Ране "Утро.ру" писало о другом актере сериала "Полицейский с Рублевки", который снимался в откровенных постельных сценах.