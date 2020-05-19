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Нюша в сиреневом боди показала голые ноги

Нюша в сиреневом боди показала голые ноги
Нюша. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица поделилась снимком с новой фотосессии

Нюша порадовала подписчиков в "Инстаграм" новым кадром. Девушка сделала снимок в профиль и продемонстрировала статную фигуру. Для новой фотографии звезда выбрала боди бледно-сиреневого цвета с длинным рукавом.

Дополнили образ необычные серьги в виде цветов. Голова Нюши закинута назад, что позволило подписчикам полюбоваться видом густой шевелюры певицы.

"И если все остальное разрушится, у меня всегда будешь ты", – сопроводила загадочной подписью свой пост в "Инстаграм" артистка.

Яркий кадр пришелся подписчикам по вкусу, и они принялись забрасывать Нюшу комплиментами. "Супер!", "Фигура – бомба", "Очень красиво!", "Цвета просто чудесные", "Богиня!"  – написали восторженные фанаты.

При этом поклонники до сих пор не могут забыть о яркой паре Нюши и популярного певца Егора Крида. Под постом они спрашивают у девушки, когда она снимет клип с исполнителем, а также предполагают, что загадочное послание адресовано именно ему.

Напомним, Нюша Шурочкина в 2017 г. вышла замуж за политика Игоря Сивова. В их семье растет дочь Симба. До брака у певицы был бурный роман с Егором Кридом. Отношения закончились тяжелым разрывом, после чего молодые люди долгие годы не общались. Недавно бывшие влюбленные решили наладить отношения и даже выпустили совместный трек "Mr. & Mrs. Smith".

Ранее Нюша похвасталась спортивной фигурой в мини-платье.

Ольга ФЕДОРОВА

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