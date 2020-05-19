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"Утреннее шпагаттини": Волочкова в тигрином наряде растянулась на траве

"Утреннее шпагаттини": Волочкова в тигрином наряде растянулась на траве
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Невероятная гибкость стала визитной карточкой бывшей примы Большого театра

Анастасия Волочкова не забывает о тренировках даже на самоизоляции. Звезда остается в отличной форме, о чем напомнила своим подписчикам в соцсетях. Знаменитая танцовщица села на шпагат на траве около дома. Снимок артистка опубликовала в "Инстаграм".

На фотографии Анастасия продемонстрировала свою великолепную растяжку, сидя на поперечном шпагате. Несмотря на пасмурную погоду, на Волочковой – только майка и короткие шорты с тигриным принтом. Газон, на котором сидит танцовщица, ярко-зеленого цвета, при этом аккуратно подстриженные кусты за спиной звезды остаются желтыми. Скорее всего, фотография была сделана недавно.

"Утреннее шпагаттини", – подписала пост бывшая прима-балерина Большого театра. Вероятно, звезда позирует на своем участке во время самоизоляции: на фоне можно разглядеть дом и небольшую беседку со стульями.

Балерина нередко демонстрирует свою растяжку в соцсетях – фото со шпагатами стали буквально визитной карточкой артистки. Так Волочкова позирует не только на репетициях, но и во время отдыха на природе.

Ранее танцовщица снялась в картинной раме, открыв декольте.

Карина СИРАЗОВА

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