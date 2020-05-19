Брухунова оправдалась за неумение готовить

Татьяна Брухонова, которой приписывают роман с известным юмористом Евгением Петросяном, во время самоизоляции нередко делится с подписчиками рецептами различных блюд. Однако готовит она их не сама, призналась девушка, заодно ответив всем критикующим ее комментаторам.

После очередного рецепта "нежнооблачкового зефира" на Брухунову набросились подписчики, которые были разочарованы тем, что Татьяна, как она сама призналась, дома не готовит. Это делает ее помощница, заявила подруга юмориста.

"Такого количества упреков за всю жизнь я не получала", - призналась она в новом опубликованном посте. Татьяна возмутилась, что посторонние люди могут писать ей такие вещи, ведь им, считает Брухунова, должно быть все равно, кто что готовит или ест.

"Одичали совсем", – высказалась подруга Петросяна, добавив, что такие подписчики "потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми" и хамов она терпеть не будет.

В комментариях Татьяну поддержали, а некоторые признались, что воспользовались опубликованными рецептами: "А какая разница кто готовил? Понравился рецепт, пробуешь делаешь, и все", "Если финансовое состояние позволяет – помощница - это идеальный вариант" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Однако некоторые не согласились с Брухуновой. По их мнению, Татьяна, как публичная личность, должна быть готова к негативу в соцсетях. "Когда вы публичный человек и выкладываете, что вы ели/пили, должны спокойно реагировать", "Нам очень полезно знать, что Вы можете себе позволить пасту из ресторана. Но за лапшой, булками и диоровскими беретами не видно Личности", – отреагировали недоброжелатели.

Ранее Татьяна Брухунова в очередной раз ответила раскритиковавшим ее подписчикам.