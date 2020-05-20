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Деревянко поделился подробностями свободных отношений с возлюбленной

Деревянко поделился подробностями свободных отношений с возлюбленной
Павел Деревянко. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В гражданском браке у актера родились двое детей, но с возлюбленной он так и не съехался

Звезда сериала "Домашний арест", актер Павел Деревянко откровенно рассказал, как проводил время в молодости. Выяснилось, что он употреблял наркотики и был в свободных отношениях, находясь в гражданском браке.

Актер рассказал о грехах бурной молодости в шоу на ютуб-канале "вДудь". Семейная жизнь актера сложилась не самым привычным для других пар образом. Так, после того, как у Павла и его девушки Дарьи Мясищевой родился ребенок, они решили не съезжаться, а ограничиться периодическими встречами. Плодом свободных отношений стала еще одна дочь, однако и ее появление не заставило влюбленных жить вместе.

Сейчас Деревянко живет на съемной квартире в Москве, а мать его детей обосновалась в загородном доме. Однако артист в целом пересмотрел отношение к семье и теперь считает, что смысл жизни в любви.

"Любой человек взрослеет, и я тоже изменился. Сейчас для меня самый кайф – это дети, моя Даша. Я могу точно сказать, что смысл жизни в любви", – заявил Павел.

Кроме этого, артист признался, что принимал наркотики, но сейчас резко осуждает такую зависимость и больше не употребляет. "Да, было такое, но я этим не горжусь. Кто-то из этих трипов так и не выходит. Мне повезло, я вышел. Сейчас не употребляю", – сказал он.

Также Павел Деревянко рассказал о сериале "Домашний арест", ставшем его билетом в мир знаменитостей. По его словам, кино посмотрели многие госслужащие, в том числе и в администрации президента России. 

Ранее "Утро.ру" показало актера с двумя "беременными" кинозвездами.

Ольга ФЕДОРОВА

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