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Звезда "Великолепного века" забралась на яхту без штанов

Звезда "Великолепного века" забралась на яхту без штанов
Мерьем Узерли. Фото: Gerald Matzka/ZB/www.globallookpress.com
Актриса турецкого сериала показала стройные ноги

Мерьем Узерли удивила поклонников новым образом. Теперь у артистки темные волосы до плеч, а одежда ее стала более открытой. В фотосессии для модного журнала звезда сериала "Великолепный век" позировала в топе и трусах на яхте, затем в прозрачной юбке и блузке с большим вырезом.

Снимки актриса опубликовала в "Инстаграм", где сразу же началась дискуссия. Одни считают, что знаменитость стала выглядеть еще привлекательнее, другие уверены, что до изменений кинозвезда была красивее.

"Да ну, куда она дела свои длинные волосы. И цвет сейчас такой противный стал", "Моя идеал", "Прекрасная актриса", "Самая красивая", – прокомментировали фото пользователи соцсети.

Пока одни критикуют знаменитость, другие называют ее законодательницей моды. Недавно турецко-немецкая актриса опубликовала фото в модном плаще, шарфе в клетку и круглых очках. В похожем стиле была надета и дочь звезды "Великолепного века".

После появления снимков, как пишет "Пятый канал", в социальных сетях решили, что наряд Мерьем Узерли будет самым модным в 2020 году.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему актриса сбежала со съемок сериала "Великолепный век". Она призналась, что быстро уехала в Германию, так как была очень измотана.

Дарья ПЕТРОВА

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