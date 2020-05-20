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"Состояние ухудшается": Моиссев теряет память

"Состояние ухудшается": Моиссев теряет память
Борис Моисеев. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знакомые артиста рассказали последние новости о его здоровье

Борис Моисеев около 10 лет назад перенес инсульт и с тех пор практически не появляется на публике. Правду о состоянии артиста, теряющего память, рассказали его знакомые, они же опровергают слухи о том, что певца уже нет в живых.

Андрей Разин в разговоре с журналистами заявил, что "Боря жив" и добавил, что недавно виделся с музыкантом. Продюсер признает, что сейчас Борис Моисеев уже не может общаться так хорошо, как год назад. Знаменитости становится хуже, уверен композитор. Разин добавляет, что сейчас певец теряет память – он не может узнать знакомых и восстановить, что с ним происходило в прошлом. 

"Физически Боре, может, и лучше, но с моральной точки зрения состояние его ухудшается", – прокомментировал журналистам продюсер группы "Ласковый май".

Артист считает, что сейчас Бориса Михайловича лучше не показывать публике, чтобы поклонники запомнили его в полном здравии.

Организатор концертов Сергей Лавров, наоборот, утверждает, что Моисеев по-прежнему шутит и может общаться, но у него есть задержка речи.

Сергей Соседов вспоминает, что видел Бориса Моисеева в марте 2019 года, тогда артист выглядел "слабеньким", но держался. О возвращении певца на сцену говорить не приходится, уточнил музыкальный эксперт в разговоре с "Собеседником".

Ране "Утро.ру" писало, что сейчас Борис Моисеев живет на свою пенсию в размере 55 тыс. рублей и деньги от поклонников.

Дарья ПЕТРОВА

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