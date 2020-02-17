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Разбитый инсультом Моисеев живет на 55 тысяч

Разбитый инсультом Моисеев живет на 55 тысяч
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнитель стал самым богатым среди звездных пенсионеров России

Директор артиста Бориса Моисеева Сергей Горох рассказал, что выплаты от государства, начисляемые певцу, составляют 55 тысяч.

"У него пенсия 25 тысяч рублей. Плюс надбавка в 30 тысяч от мэра столицы Сергея Собянина за звание заслуженного артиста России", – уточнил представитель исполнителя.

И отметил, что певец никогда не жалуется на обстоятельства и ничего не просит. Денег ему хватает – он живет как обычный человек. Его окружают любящие друзья, которые всегда готовы прийти на помощь, пишет Teleprogramma.pro.

В 2010 г. Моисеев перенес инсульт и, к сожалению, так и не смог полностью восстановиться – у него не двигаются верхняя губа и левая рука. Кроме того, на лице певца появилось новообразование.

По сообщениям СМИ, причиной его возникновения могло стать пристрастие к сигаретам. Несмотря на то что в настоящий момент артист чувствует себя хорошо, о возвращении на сцену он не думает.

Отметим, что ранее самым состоятельным пенсионером среди знаменитостей считался актер Станислав Садальский. Размер выплат, которые ему начисляются, составляет 50 тыс. рублей.

В мае прошлого года фанатов потрясли слухи о смерти Бориса Моисеева.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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