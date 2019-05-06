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Вести о смерти пропавшего Моисеева потрясли поклонников

Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com
В Сети ходят шокирующие слухи

Перенесший ранее инсульт певец давно не выходил на связь.

Фанатов Бориса Моисеева напугали сплетни о том, что он якобы умер. Страшное известие появилось в соцсетях на фоне трагедии в аэропорту "Шереметьево", где сгорел самолет и погибли люди. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса делились эмоциями и выражали соболезнования семьям погибших и пострадавших. Высказалась и певица Алена Апина. Именно в ее Instagram появился комментарий коллеги по цеху. Сара Окс написала: "Извините, это правда, что Борис Моисеев умер?"

Как выяснилось, артистка узнала об этом от знакомого, однако сомневалась в правдивости информации. Об этом она рассказала в беседе со StarHit. Учитывая, что у Бориса остались проблемы со здоровьем после перенесенного инсульта, а также его молчание в соцсетях, поклонники забили тревогу.

Позже концертный директор Моисеева Виталий Фроликов успокоил публику. Он заверил, что с певцом все в порядке. Он в Америке.

Ранее артист рассказал поклонникам о своем здоровье. Моисеев признался, что приходится серьезно себя ограничивать, а от вредных привычек избавиться пока не удалось. Однако в целом он чувствует себя сносно.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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