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Моисееву отмерили срок жизни после инсульта

Борис Моисеев. Фото: www.globallookpress.com
Артист рассказал о самочувствии в последнее время

Борис Моисеев знает, что поклонники беспокоятся о его самочувствии. И попросил, чтобы они не волновались, так как он в полном порядке.

"Регулярно посещаю врачей, пью назначенные таблетки. Были проблемы с сахаром в крови, в течение года наблюдался у специалистов, все восстановили. Теперь слежу за питанием. Отказался от любимых жареных макарон, меньше ем булочек и пирожков. Каюсь, никак не брошу курить. Но с алкоголем давно покончено!"

– сообщил певец в интервью, которое дал корреспонденту StarHit накануне.

Он немало времени проводит у компьютера, общаясь с фанатами. Также артист следит за новыми исполнителями и безумно скучает по сцене:

"Порой она мне даже снится. Принял то, что больше не смогу выступать. Так в жизни бывает, ничего не поделаешь. Успокаиваю себя: мол, я уже на пенсии. С удовольствием смотрю концерты коллег, иногда и сам хожу".

Вспомнил Моисеев и о том, как ездил в Париж, а друзья "посоветовали обратиться к местной прорицательнице". Эта женщина рассказала певцу, что в 55 у него будет творческий расцвет, а в 86 он умрет.

Одно пророчество сбылось. Но карьерный взлет закончился плохо: через два года после 55-летнего юбилея у певца случился инсульт.

"Так что расцвет был скоротечен. Надеюсь, и в первом прогнозе гадалка напутала", – отметил Борис. К мистике он относится "с интересом, но аккуратно". Даже "придумал ритуал на удачу" – "перед выступлениями обходил зал с колокольчиком, дышал в обувь", и это "помогало". 

Рассказал исполнитель и о личном. Он все еще жалеет, что "из-за сумасшедшего ритма так и не успел стать папой". Его "посещали мысли и о суррогатном материнстве, и об усыновлении малыша", однако "уже поздно".

Моисеев живет один в московской квартире. При этом постоянно летает в Юрмалу и Майами.

Сегодня одному из знаменитых российских артистов исполнилось 65 лет. Певец отметит день рождения "в круизном путешествии на большом лайнере в Майами".

"Пусть в душе всегда будет гармония, музыка и любовь! Просто будьте!" – записано на его странице под фото, выложенным в соцсети. Фанаты, отметив, что Борис Михайлович "свеж и бодр", желают ему здоровья и удачи, "счастья, радости и всех благ". 

Сам же он не забыл, что приглашен на юбилей Аллы Пугачевой. Хотя артист "подарок еще не выбрал", но уверен, что, "как всегда, найдет что-то оригинальное".

Долгое время, после того как Моисеева сразил тяжелый недуг, многие говорили, что он совсем плох. Особенно поразило всех случившееся с ним на церемонии прощания с Иосифом Кобзоном. Поклонники тогда не на шутку испугались за кумира. 

На одном из концертов в Латвии во время музыкального фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" певец сидел в партере. Он отказывал желающим сфотографироваться, похоже, волновался, что выглядит не очень хорошо. 

Только сам Борис Михайлович и его близкая подруга в ответ на переживания фанатов говорили, что он "чувствует себя отлично". И добавляли: "Не дождетесь..."

Фоторепортаж
Борис Моисеев обнажил душу перед публикой
ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press ©
ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © ИА TopPop Press © +
Полина ДОРОЖКИНА
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