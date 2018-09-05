Моисеев изменился до неузнаваемости

Вид артиста страшно напугал поклонников

На странице известного певца в Instagram два дня назад опубликовано новое фото. На нем певец стоит с белыми розами и скорбным выражением лица.

"Борис Михайлович прощается с Иосифом Кобзоном. Гражданская панихида проходит в Концертном зале имени Чайковского", – говорится в подписи под снимком.

На кадре Моисеев напряженно смотрит в сторону. Его лицо припухло, губы сжаты. По выражению глаз видно, что происходящее дается ему нелегко.

Поклонники артиста сочувствуют ему и переживают за самого Бориса Михайловича.

"А что это с Борисом?", "А что с Моисеевым случилось? Всегда такой был молодой", – взволнованно спросили одни.

Другие грустно отметили: "Постарел", "Боря выглядит неважно", "По виду – болеет очень", "Бедненький, видно, что очень болен". Кто-то напомнил, что певец перенес инсульт.

"Борис, Вам нельзя волноваться. Берегите себя", "Вам, Борис, здоровья, здоровья и здоровья. Возвращения на сцену", "Господи, и он пришел... Ты же инсульт перенес, тоже еле выкарабкался, а пришел проститься со своим Учителем. Что поделаешь, раз Господь забирает лучших. Ты только, Борь, борись! Не сдавайся", – пожелали кумиру фанаты.

А некоторые скорбно заметили: "Ой, какой он стал, не узнать. Скорее всего, начало конца", "Не жилец... Жалко".

Публикация от Борис Моисеев (@bmoiseevpro) 2 Сен 2018 в 1:31 PDT

Ранее стало известно, что с Востряковского кладбища, где похоронили народного артиста СССР Иосифа Кобзона, Бориса Моисеева выводили под руки. Перенесшему инсульт Моисееву потребовалась помощь во время прощания с умершим певцом – в зал имени Чайковского его провожали помощники. На панихиде артист смог собраться, а на погребении силы покинули его.

До этого о том, что за последнее время Моисеев сдал, рассказывал его давний приятель – продюсер Андрей Разин. По его словам, после перенесенного в 2010 г. инсульта Борис так и не смог полностью восстановиться, но может сам двигаться, речь и интеллект артиста сохранились.