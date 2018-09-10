Артист откровенно рассказал о женитьбе и назвал кумира

Жизнь певца, несмотря на перенесенную тяжелую болезнь, полна событиями. О том, какими именно, а еще о своих желаниях и заветной мечте Борис Михайлович сообщил в одном из интервью.

Моисееву страшно не нравится, когда говорят, что он задолжал денег или находится при смерти. "Бесит, когда выдумывают такое, лишь бы заработать на моем имени!" – заявил артист StarНit. Он хочет дожить до ста лет. А когда спрашивают о самочувствии, отвечает: не дождетесь.

Поговорили и о личном. Борис Михайлович заявил, что до сих пор не женат, потому что на свадьбу просто нет времени. И у него, и у его возлюбленной Адель очень плотный график – даже видятся редко. Впрочем, отметил певец, они "все-таки не юноша с девушкой, чтобы мечтать о клятвах у алтаря, и без них хорошо вместе".

За то, что в молодости он часто шокировал зрителей своей эпатажностью, Моисееву стыдно. Теперь он поумнел. "Матерился, оголялся на сцене, выдавал себя не за того, кем являюсь, лишь бы обо мне говорили... Сегодня понимаю: это пустое, главное – вера в Бога", – признался певец и попросил "прощения у всех, кого обидел своим поведением".

Моисеев продолжает работать, в основном дает концерты. Нужды артист не испытывает: "собрал кое-какие накопления, плюс хорошие друзья – когда надо, всегда помогут копеечкой".

После перенесенной болезни у него появилось много свободного времени, и он решил себя чем-то занять, да и "захотелось быть в курсе новостей в мире шоу-бизнеса, наблюдать за коллегами".

Вот и завел Моисеев страницу в Instagram. Он обожает "блоги друзей – Аллочки Пугачевой, Максима Галкина, Лаймы Вайкуле". А Примадонне даже завидует: "у нее такие прекрасные детки".

Он и сам хотел бы ребенка, но не случилось. А усыновить не решился, ведь "в молодости жил в сумасшедшем ритме, а когда очнулся и понял, что хочу стать папой, было уже поздно". И теперь очень жалеет об этом, "хотя и не от кого было иметь детей". Но становиться папой сегодня, конечно, нельзя: годы не те, да и здоровье".



Ранее сообщалось, что на прощании с Иосифом Кобзоном Борису Моисееву стало плохо. На похоронах он уже не смог стоять, и его увели под руки, напоминает URA.RU.