За бутылочкой: разбитого Моисеева нашли в Юрмале

Певец восстанавливается после тяжелой болезни в кругу друзей

Борис Моисеев неплохо проводит время в Латвии. Это видно по фото, которое помещено на странице артиста в соцсети. На нем исполнитель показан за столом, уставленным яствами и бутылками с напитками. Рядом сидят приятели.

Отпуск, похоже, помогает артисту восстановиться. Он выглядит посвежевшим и поздоровевшим. И, скорее всего, доволен.

"Юрмальский вечер в компании друзей", – написано под свежим кадром в Instagram звезды.

Фанаты певца заметили, что ему лучше. "Рады видеть в добром здравии", "Борис, очень рады вас видеть и ваши новые фото. Спасибо, что радуете нас, здоровья и приятных встреч с друзьями", "Хорошего Вам отдыха", "Погодка Вас радует и круг друзей – пусть будет так всегда!", – пожелали они кумиру.

Ранее в соцсети появилось видео, на котором Моисеев также пирует с друзьями. Стелется дым, видно, готовят шашлык.

Борис оживленно беседует с коллегами по сцене и друзьями. У него прекрасное настроение.

И тогда поклонники желали звезде поправиться: "Крепкого Вам здоровья! Пусть вечно зеленые сосны дадут Вам сил... Природа очищает сердце и душу человека", "Боречка, хорошего отдыха", "Набирайтесь сил и солнца!", – написали они.

Через несколько недель на курорте в Прибалтике пройдет музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", на котором, наверняка, появятся все знаменитости. Возможно, побывает там и Борис Моисеев, хотя давно не дает концертов.

В 2010 г. у певца случился инсульт, он был частично парализован и некоторое время провел в искусственной коме. После выписки из больницы врачи запретили ему не только выступать, но и пить, и курить.

Артист в целом прислушался к их советам, но иногда все же поет, да и некоторым привычкам не изменяет – нередко бывает в Майами, а летом, как правило, выезжает в Юрмалу, давно полюбившуюся знаменитостями.

Сейчас на Рижском побережье кроме Бориса Моисеева отдыхают Игорь Николаев с семьей. Также прибыли туда Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми.