Продает последнее: больной Борис Моисеев сводит концы с концами

Артист больше не может работать

Певец Борис Моисеев начал распродавать имущество – доходов от концертных выступлений больше нет, и певец, который перенес 2 инсульта, оказался в стесненных обстоятельствах.



Как сообщает сайт "Комсомольская правда", недавно артист продал роскошные апартаменты в Дубае, а также избавился от нескольких ценных картин и эксклюзивных ювелирных изделий. Чтобы взять интервью у звезды, светские хроникеры платят ему гонорар. Впрочем, разговоры даются Моисееву с большим трудом – его речь затруднена после перенесенных ударов.

Хотя поклонники Бориса до сих пор верят, что их кумир еще вернется на эстраду, шансы на такой исход дел весьма невелики. Артист ранее рассказывал, что рука и верхняя губа у него не двигаются.

Первый инсульт у Моисеева случился в 2010 году. Тогда у артиста остановилось сердце, он был введен в состояние медикаментозной комы и долгое время оставался подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких.

После такого удара по здоровью врачи настоятельно рекомендовали певцу изменить образ жизни и уйти со сцены, однако Борис не прислушался к их советам. После годового курса реабилитации он почувствовал себя лучше и даже стал заниматься йогой. Однако затем он вновь начал давать концерты, курить, пить и забросил физические упражнения. Неприятности не замедлили себя ждать, и в 2015 г. Моисеева вновь сразил инсульт.

Сейчас артист старается избегать любых нагрузок, а лето проводит на Рижском взморье – там у него пока еще есть жилье.

