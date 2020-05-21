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Наталья Чистякова – Ионова (Глюкоза) порадовала подписчиков новым откровенным фото. На свежем кадре она показалась в коротком стильном топе. На снимке заметно, что артистка снялась без нижнего белья.
Известная певица позирует на живописном фоне – за ее спиной виднеется лес и речка. Наряд блондинки состоит из облегающих черных брюк и плотно сидящего на фигуре светлого топа с длинными рукавами.
"Никогда не думала, что главной головоломкой в моей жизни буду я сама. Зато не скучаю", – загадочно подписала свежее фото артистка.
Новый образ пришелся подписчикам по вкусу. "Какая красивая красотка!", "Ангел наш!", "Прекрасная фигура!", "Красиво там, как на космическом корабле, который приземлился на обитаемую планету", – восхищаются поклонники в комментариях к посту певицы в "Инстаграм".
Многие также отреагировали на размышления звезды, которыми она поделилась под фото. "Так мы и есть головоломки", "Так это же самое интересное", "Разобраться в себе – непростая задача", – философствуют под публикацией поклонники артистки.
Ранее Глюкоза поделилась смелым фото в одном прозрачном дождевике.
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