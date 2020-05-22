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Шаляпин скрыл роман с 70-летней актрисой

Шаляпин скрыл роман с 70-летней актрисой
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артисту было около 20 лет, когда он встречался с советской звездой

Как стало известно СМИ, пенсионерка Лариса Копенкина не была первой дамой в возрасте, завоевавшей сердце Прохора Шаляпина. Один из друзей раскрыл журналистам подробности тайного романа певца с советской актрисой Светланой Светличной. Прохору тогда было чуть за 20, а Светлане – 70 лет.

Новостью поделился приятель артиста фотограф Виктор Панкратьев. По его словам, между артистами был бурный роман. При этом любовь юноши позволила кинозвезде вновь почувствовать себя молодой. Она стала прекрасно выглядеть, носить короткие платья, подчеркивать свою красоту.

"Почти полувековая разница в возрасте не помешала их отношениям. Рядом с ним она не была похожа на пожилую даму", – приводит откровения друга Шаляпина сайт "Комсомольская правда".

При этом Панкратьев отметил, что певец и актриса из "Бриллиантовой руки" отлично смотрелись вместе. Что послужило причиной для расставания, ему не известно.

Сейчас Светлане Светличной уже за 80 лет, она была замужем и воспитала двоих детей. А Прохор успел побывать в браке с бизнесвумен Ларисой Копенкиной, которая старше музыканта на 28 лет. Тем не менее официального подтверждения этой информации нет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало об изменах Шаляпина во время отношений с Цымбалюк-Романовской.

Ольга ФЕДОРОВА

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