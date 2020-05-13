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Шаляпина поймали на изменах во время отношений с Цымбалюк-Романовской

Шаляпина поймали на изменах во время отношений с Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: пресс-служба
Близкая подруга артистов рассказала, что на самом деле произошло между бывшей женой Армена Джигарханяна и звездой народной музыки

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская разошлись из-за его бывшей супруги – пожилой предпринимательницы Ларисы Копенкиной. Об этом рассказала экс-любовница звезды русского фольклора Татьяна Гудзева. 

Обиженная женщина решилась выложить свою "правду" в эфире программы "На самом деле". Она считает что единственной постоянной женщиной в жизни Прохора является Лариса Копенкина. Якобы артист и зрелая светская львица никогда не расходились, а все время дурачили влюбленных в него красавиц, чтобы заработать на них. 

В качестве доказательств Гудзева представила видео, которое ей прислал сын Копенкиной Юрий. Молодой парень тяжело воспринимает бывшего возлюбленного матери, о чем говорил в эфире центральных каналов. 

"Он так же, как и я, недолюбливает Прохора. Хочет, чтобы мать перестала с ним общаться. Хочу открыть всем глаза на то, что Прохор – альфонс", – объяснила женщина. 

При этом доказательств правдивости слов Гудзевой нет. 

Сам Шаляпин  несколько дней назад нарядился женщиной, похвастался перевоплощением в Сети и показал редкое видео с постельным сценами.

Марина МОНРО

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