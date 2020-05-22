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Состояние пережившего инсульт Моисеева обеспокоило Пугачеву и Киркорова

Состояние пережившего инсульт Моисеева обеспокоило Пугачеву и Киркорова
Борис Моисеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
После инсульта знаменитый певец живет как пенсионер

В последние несколько лет состояние Бориса Моисеева стабильное. Перенесший инсульт артист общается с друзьями, гуляет и в целом чувствует себя неплохо. Об этом заявил арт-директор танцовщика Сергей Горох.

По его словам, Моисеев не чувствует себя одиноким. Ему часто звонит Алла Пугачева и интересуется, как дела у артиста. О состоянии исполнителя хита "Голубая луна" также беспокоятся Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон и другие звезды отечественного шоу-бизнеса, заверил Горох.

Директор рассказал "Пятому каналу", что сам он почти каждый день видится с Моисеевым. Знаменитый танцовщик пребывает в отличном настроении и относится ко всему с юмором. Горох также добавил, что певец читает все, что о нем пишет пресса, и сильно расстраивается из-за некоторых новостей.

По словам представителя Моисеева, тот сейчас живет как артист-пенсионер. Раз в год знаменитость ездит отдыхать в Юрмалу. В путешествие он планирует отправиться и в этом году, как только откроются границы. В обычное же время певец принимает лекарства, много гуляет, общается с друзьями и коллегами, а также смотрит записи своих выступлений.

Слухи о потере памяти в беседе с Nation News Горох назвал полным бредом. Директор посчитал странным то, что Андрей Разин написал об этом.

Карина СИРАЗОВА

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