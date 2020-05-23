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Известный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что пандемия поставили в бедственное положение огромное количество артистов. Даже звезды отечественной эстрады первой величины сейчас вынуждены жить на накопленные средства, потому что взять денег просто неоткуда.
В аналогичной ситуации, по заверению Пригожина, оказались артисты театра и цирка. При этом ситуация нескоро изменится в лучшую сторону, уверен продюсер, пишет "Московский комсомолец".
Ранее представитель шоу-бизнеса рассказал о проблемах в своей семье. Пригожин заявил, что им с Валерией становится все труднее находить общий язык, потому что пара слишком много времени проводит вместе. Продюсер не исключил, что после окончания карантина уйдет от жены.
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