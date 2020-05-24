Супруга Константина Богомолова запела

Ксения Собчак в очередной раз удивила поклонников. Телеведущая опубликовала в "Инстаграм" ролик, анонсирующий ее новое шоу "Осторожно, новости". В кадре медиадива поет и танцует в золотом комбинезоне.

Образ Собчак дополнила красной помадой, ярко-зеленой кожаной курткой и светлыми кедами. В видео звезда живо двигает бедрами в такт музыке. А спела журналистка о том, что не боится карантина, но в шутку призвала Ольгу Бузову остерегаться.

Подписчики, посмотрев ролик, разделились на два лагеря. Одни попросили "спасти их уши", а другие восхитились смелостью и иронией Собчак. Третьи оценили танец в золотом костюме. А кое-кто обратил внимание на образ знаменитости в сером костюме и элегантной прической. По мнению подписчиков, Ксения Собчак в этом наряде была похожа на Ренату Литвинову.

"Жги,Ксения Анатольевна!", "Смешно, но голос то хороший у Ксюши!", "Пое лучше чем Бузова! Это факт. Хотя поет шутя", – отметили интернет-пользователи в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, почему Иван Ургант пристыдил Ксению Собчак.