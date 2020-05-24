Между продюсером и музыкантом разгорается скандал

Иосиф Пригожин пожаловался на то, как тяжело приходится артистам в период карантина из-за эпидемии коронавируса. Затем на это высказывание отреагировал Сергей Шнуров, который получил жесткий ответ от продюсера и его жены Валерии. Однако музыкант нашел, что еще сказать.

Изначально Пригожин отметил, что российским артистам тяжело зарабатывать деньги в таких условиях. Шнуров в шутку спросил у Пригожина в "Инстаграм", не начал ли тот бедствовать и варить кашу из ботвы.

Позже продюсер объяснил в соцсети, что не говорил о себе или супруге. Пригожин подчеркнул, что представители творческих профессий остались без зарплат. По его словам, речь шла про музыкантов, которые посвятили свою жизнь лишь творчеству, но оказались не самыми успешными бизнесменами. Продюсер отметил, что не бедствует и не жалуется, хотя и есть риск, что он с женой выйдет в минус. Пригожин заявил, что тяжело всем и призвал всех быть добрее.

На эту тему также высказалась Валерия. Она поддержала супруга, обратив внимание подписчика, предложившего ей выслать сосисок в комментариях, что не все артисты – звезды с большими гонорарами.

После чего Шнуров опубликовал в "Инстаграм" новый стих, который, как и первый, нельзя привести полностью из-за мата в нем. Музыкант сравнил продюсера с матерью Терезой и Ганди.

"Уберите этого борца за нищих", – написал музыкант.

Шнуров также отметил, что смеется до слез, а молодежи больше бы подошел Укупник в качестве защитника, чем Пригожин.