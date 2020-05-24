Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Кошкина снялась в сетчатом купальнике

Кошкина снялась в сетчатом купальнике
Яна Кошкина. Фото: www.instagram.com/yana_koshkina_official/
Под комплект звезда сериала "ЧОП" надела бикини

Яна Кошкина, несмотря на ограничительные меры, нашла, где можно поплавать. Артистка опубликовала в "Инстаграм" кадр, на котором позирует около бассейна. Знаменитость выбрала черное бикини, поверх которого надела слитый купальник в сетку.

Образ Кошкина дополнила ярким макияжем и пучком на голове. В кадре артистка кокетливо изогнула спину. Поклонники пришли в полный восторг от снимка. Некоторые фанаты обратили внимание на то, что бассейн интерьером похож на тот, который сняли в сериале "Бывшие". 

"Уф, хороша", "Какая же Вы красивая", "Вот что значит русская красота", "Прекрасная фигура", – подчеркнули интернет-пользователи. 

Некоторые подписчики предположили, что артистка пошутила – она бы не стала плавать с мейкапом на лице, а кадр – архивный.  

Ранее Кошкина показала обнаженное фото.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Главные новости о коронавирусе в России на 24 мая

Пик эпидемии прошла только Москва и область, названо условие снятия карантина, правительство выделит регионам 100 млрд рублей - последние новости о COVID-19 к воскресенью в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей