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Яна Кошкина, несмотря на ограничительные меры, нашла, где можно поплавать. Артистка опубликовала в "Инстаграм" кадр, на котором позирует около бассейна. Знаменитость выбрала черное бикини, поверх которого надела слитый купальник в сетку.
Образ Кошкина дополнила ярким макияжем и пучком на голове. В кадре артистка кокетливо изогнула спину. Поклонники пришли в полный восторг от снимка. Некоторые фанаты обратили внимание на то, что бассейн интерьером похож на тот, который сняли в сериале "Бывшие".
"Уф, хороша", "Какая же Вы красивая", "Вот что значит русская красота", "Прекрасная фигура", – подчеркнули интернет-пользователи.
Некоторые подписчики предположили, что артистка пошутила – она бы не стала плавать с мейкапом на лице, а кадр – архивный.
Ранее Кошкина показала обнаженное фото.
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