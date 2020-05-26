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Толкалина в коротких шортах провела утреннюю разминку

Толкалина в коротких шортах провела утреннюю разминку
Любовь Толкалина. Фото: "Чужая дочь" (2016)
Актриса изогнулась в "позе кошки"

Любовь Толкалина записала видеоурок с комплексом упражнений. Для домашней тренировки звезда выбрала черный обтягивающий тело костюм.

По словам актрисы, предложенная ей гимнастика будет особенно полезной для тех, кто много времени проводит за компьютером.

"Короткий комплекс из трех упражнений для всех тех, у кого сейчас есть проблемы со спиной, с шейным отделом, для тех, кто сейчас много сидит перед монитором", – анонсировала зарядку звезда.

После этого Любовь Толкалина встала во весь рост и продемонстрировала стройные ноги и подтянутую фигуру. На актрисе были надеты короткие шорты и обтягивающая футболка. Оголив живот, звезда показала, как нужно вращать бедром, чтобы укрепить поясницу и мышцы спины.

При этом артистка поделилась интересной подробностью о своем теле. Оказалось, ноги знаменитости разной длины. "Недавно мне сказали, что у меня одна нога короче другой на четыре сантиметра", – призналась Толкалина.

В завершение разминки актриса встала на четвереньки и сильно прогнула спину в "позе кошки". По ее заверениям такая физкультура избавит от болей в спине и шее.


Подписчики поблагодарили любимицу за комплекс упражнений и не забыли отметить, что знаменитость отлично выглядит. "Какая женщина!", "Вы супер", "Красавица", – отреагировали поклонники.

Напомним, при возникновении неприятных ощущений во время гимнастики обязательно обратитесь к врачу.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Любовь Толкалина выгнулась в обтягивающих лосинах, показав подтянутое тело.  

Ольга ФЕДОРОВА

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