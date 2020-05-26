Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Шейк в платье с огромным декольте разлеглась на полу

Шейк в платье с огромным декольте разлеглась на полу
Ирина Шейк. Фото: Mimmo Carriero/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Супермодель решила сняться на фоне ковра

Известная модель Ирина Шейк опубликовала новый кадр на своей странице в соцсети. Знаменитость нарядилась в вечернее платье с откровенным декольте и распласталась на белоснежном ковре.

Образ супермодели дополняет тонкая цепочка с подвесками в цвет ее зеленых глаз. Поклонникам пришлась по вкусу свежая фотография знаменитости. "Натуральная красота", "Лучшая", "Любим тебя, Ирина!", "Очаровательна", "Моя красотка",  – пишут под постом в "Инстаграм" восхищенные фанаты.


При этом многих поклонников больше всего интересует личная жизнь Ирины Шейк. Громкое расставание русской красавицы со звездой Голливуда Бредли Купером разочаровало большинство фолловеров.

Теперь модель тщательно защищает свое интимное пространство от глаз посторонних. Несмотря на море слухов, так и неизвестно, появился ли у Ирины новый возлюбленный. 

Ранее "Утро.ру" уже показывало Шейк, разлегшуюся на ковре. Тогда модель в качестве наряда выбрала белые трусы и спортивную куртку.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин разозлился на совещании с министрами

Президент подчеркнул, что коронавирус – не причина бездействовать в других сферах

Президент России объявил дату Парада Победы

Путин отдал приказ готовиться к мероприятию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей