Супермодель решила сняться на фоне ковра

Известная модель Ирина Шейк опубликовала новый кадр на своей странице в соцсети. Знаменитость нарядилась в вечернее платье с откровенным декольте и распласталась на белоснежном ковре.

Образ супермодели дополняет тонкая цепочка с подвесками в цвет ее зеленых глаз. Поклонникам пришлась по вкусу свежая фотография знаменитости. "Натуральная красота", "Лучшая", "Любим тебя, Ирина!", "Очаровательна", "Моя красотка", – пишут под постом в "Инстаграм" восхищенные фанаты.

При этом многих поклонников больше всего интересует личная жизнь Ирины Шейк. Громкое расставание русской красавицы со звездой Голливуда Бредли Купером разочаровало большинство фолловеров.

Теперь модель тщательно защищает свое интимное пространство от глаз посторонних. Несмотря на море слухов, так и неизвестно, появился ли у Ирины новый возлюбленный.

Ранее "Утро.ру" уже показывало Шейк, разлегшуюся на ковре. Тогда модель в качестве наряда выбрала белые трусы и спортивную куртку.