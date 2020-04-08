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Ирина Шейк снялась на полу в белых трусах

Ирина Шейк снялась на полу в белых трусах
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk
Девушка согласилась на необычную съемку и позволила запечатлеть себя в причудливой позе

Ирина Шейк приняла участие в съемке в нижнем белье для издания с миллионным тиражом. В одном из кадров супермодель позирует в светлых трусах и кожаной куртке, на девушке надеты кеды и высокие носки. 

Откровенная фотосессия была опубликована в журнале Interview с заголовком "Одинокая Ирина Шейк". Съемка призвана показать, как 34-летняя модель может одеваться дома, когда остается в одиночестве. 

На других снимках Ирина примеряет образ школьницы: джемпер ученицы колледжа, короткую белую юбку и туфли на низком каблуке. Девушка позирует в большом мужском пиджаке с галстуком, который напоминает форму западных студентов. 

В комментариях подписчики журнала оценили фотосессию модели: "Это очень круто", "Я влюбилась", "Какая красивая!". Некоторые пользователи посчитали, что снимки не отражают действительности: "Проблема в том, что она не сидит дома". (Орфография и пунктуация сохранены)

После громкого расставания с отцом своей дочери, актером Брэдли Купером, Шейк показала своего нового мужчину. 

Ранее "Утро" рассказало, что в семье Шейк произошло пополнение. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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