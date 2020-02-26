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"Это Виторган?": Шейк показала своего мужчину

"Это Виторган?": Шейк показала своего мужчину
Ирина Шейк. Фото: Gian Mattia D'Alberto/Lapresse/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Модель прогулялась за руку с иностранцем

Ирина Шейк показала своего мужчину. Вместе со спутником звезду подиума засняли на улице – они улыбались и держались за руки, при этом глаза у обоих были скрыты за темными очками. Подписчики сразу же начали обсуждать личную жизнь красотки и заметили, что ее спутник похож на Максима Виторгана.

Фото супермодель опубликовала в "Инстаграм", написав, что скучает по мужчине. Оказалось, что рядом с нею прогуливался не российский актер, а директор модельного агентства Али Кавусси.

"Это Максим Виторган худой?", "Тоже так подумала, похож сильно", "Тоже долго смотрела, Виторган аха-ха", "Это новый хахаль?", "Бедная Ира, там вообще нормальных мужиков нет", – написали в соцсети комментаторы.

Замужем 34-летняя Ирина Шейк пока не была. У звезды был роман с футболистом Криштиану Роналду, а после она встречалась с актером Брэдли Купером, от которого родила ребенка.

С кем сейчас у нее отношения, не понятно. На публике Ирина Шейк появляется с разными мужчинами. Один из них трогал ее за ягодицы, на другого она залезла в микротопе. 

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Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com Ирина Шейк. Фото: www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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