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У Солнцева случился нервный срыв из-за необычной работы пожилой жены

У Солнцева случился нервный срыв из-за необычной работы пожилой жены
Гоген Солнцев. Фото: instagram.com/solntcev
Шоумена чуть не хватил инсульт

Гоген Солнцев вновь попал в сложную жизненную ситуацию. На этот раз выяснилось, что его возрастная супруга Екатерина Терешкович пытается разжиться деньгами, работая вебкам-моделью. После такого известия у Гогена случился нервный срыв.

Супруг долгое время не знал, чем занимается его пожилая жена. Однако его настораживало то, что Екатерина периодически закрывалась одна в комнате и просила к ней не заходить. Вскоре выяснилось, что в это время 64-летняя знаменитость оголялась перед другими мужчинами в интимном чате.

Таким образом Терешкович решила заработать деньги в период самоизоляции.

По словам Гогена, он давно предлагал супруге устроиться на нормальную работу. Например, курьером или контролером в метро. Однако Терешкович решила попробовать себя в другой сфере.

При этом, как сообщил Солнцев, он ни разу не видел зарплаты жены. Выяснилось, что пожилая женщина раздевалась перед аферистами – мужчины обещали заплатить, но так и не перевели деньги.

О сомнительном занятии супруги Гоген узнал от знакомых, которые прислали ему фотографии из чатов, сообщает "Собеседник". После этого в семействе произошла потасовка – муж пытался усмирить женщину и наставить ее на путь истинный. Однако Екатерина заявила, что каждый на удаленке зарабатывает, как может.

В итоге у Солнцева случился нервный срыв, который чуть не привел к инсульту.

Ранее Гоген Солнцев решил обзавестись противогазом.

Ольга ФЕДОРОВА

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