Средством защиты мужчина снабдил только себя

Известный шоумен Гоген Солнцев отказывается выпускать свою пожилую жену Екатерину Терешкович из дома. Он утверждает, что она может легко подхватить вирус, ведь из-за возраста находится в зоне риска.

Сегодня супруги планируют отмечать годовщину Великой Победы дома, но за продуктами пойдет только шоумен. На своей странице в соцсетях он выставил провокационное фото с оголенным торсом, заявив, что нашел для себя подходящее средство защиты – черный противогаз.

“В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, – подобрал себе подходящую”, – комментирует он фотографию (орфография и пунктуация сохранены).

Пользователи сети оценили пост, порекомендовав Гогену вообще никуда не пускать свою супругу – по их словам, она спустит всю пенсию. Некоторые отметили, что на карантине шоумен серьезно поправился.

Гоген Солнцев не всегда так трепетно относился к здоровью своей жены. Не так давно он рассказал подписчикам, что его супруга стала работать волонтером. Для того, чтобы не заразиться COVID-19, Гоген собственноручно мыл супругу каждый день в спиртовой ванне.