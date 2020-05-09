Престарелой жене Солнцева не досталось противогаза
Известный шоумен Гоген Солнцев отказывается выпускать свою пожилую жену Екатерину Терешкович из дома. Он утверждает, что она может легко подхватить вирус, ведь из-за возраста находится в зоне риска.
Сегодня супруги планируют отмечать годовщину Великой Победы дома, но за продуктами пойдет только шоумен. На своей странице в соцсетях он выставил провокационное фото с оголенным торсом, заявив, что нашел для себя подходящее средство защиты – черный противогаз.
“В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, – подобрал себе подходящую”, – комментирует он фотографию (орфография и пунктуация сохранены).
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В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, - подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал, чтобы они максимально защищали от внешнего воздействия. Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте все рекомендации! #гогенсолнцев #магазин #коронавирус #самоизоляция #москва #россия #маска #продукты #покупки #домалучше #сидимдома #мы #я #семья #безопасность #еда #защита #катя #деньпобеды #9мая #праздник #стол #салют #свечи #окно #весна #любовь #цветы #вирус #корона
Пользователи сети оценили пост, порекомендовав Гогену вообще никуда не пускать свою супругу – по их словам, она спустит всю пенсию. Некоторые отметили, что на карантине шоумен серьезно поправился.
Гоген Солнцев не всегда так трепетно относился к здоровью своей жены. Не так давно он рассказал подписчикам, что его супруга стала работать волонтером. Для того, чтобы не заразиться COVID-19, Гоген собственноручно мыл супругу каждый день в спиртовой ванне.
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