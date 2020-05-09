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Престарелой жене Солнцева не досталось противогаза

Престарелой жене Солнцева не досталось противогаза
Средством защиты мужчина снабдил только себя

Известный шоумен Гоген Солнцев отказывается выпускать свою пожилую жену Екатерину Терешкович из дома. Он утверждает, что она может легко подхватить вирус, ведь из-за возраста находится в зоне риска. 

Сегодня супруги планируют отмечать годовщину Великой Победы дома, но за продуктами пойдет только шоумен. На своей странице в соцсетях он выставил провокационное фото с оголенным торсом, заявив, что нашел для себя подходящее средство защиты – черный противогаз. 

“В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, – подобрал себе подходящую”, – комментирует он фотографию (орфография и пунктуация сохранены). 

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В связи с принятием положения о том, что, в общественных местах возможно нахождение, исключительно, в защитных масках, - подобрал себе подходящую. Сейчас пойду в магазин для набора необходимых продуктов питания. Будем отмечать дома День Победы! Вечером смотреть салют и ставить на окно свечи! Катьку и Лидусю с собой тащить не стану, так, как для дам их возраста есть рекомендательные меры посещать магазины до 10 утра. И к тому же, им ещё маски я не подобрал, чтобы они максимально защищали от внешнего воздействия. Будьте внимательны к своему здоровью и соблюдайте все рекомендации! #гогенсолнцев #магазин #коронавирус #самоизоляция #москва #россия #маска #продукты #покупки #домалучше #сидимдома #мы #я #семья #безопасность #еда #защита #катя #деньпобеды #9мая #праздник #стол #салют #свечи #окно #весна #любовь #цветы #вирус #корона

Публикация от Гоген Солнцев (@solntcev)

Пользователи сети оценили пост, порекомендовав Гогену вообще никуда не пускать свою супругу – по их словам, она спустит всю пенсию. Некоторые отметили, что на карантине шоумен серьезно поправился.

Гоген Солнцев не всегда так трепетно относился к здоровью своей жены. Не так давно он рассказал подписчикам, что его супруга стала работать волонтером. Для того, чтобы не заразиться COVID-19, Гоген собственноручно мыл супругу каждый день в спиртовой ванне. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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